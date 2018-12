Idee 'waardevolle mest' is een luchtballon

Column De calamitei­ten­lijn van Aalburg heeft een antwoordap­pa­raat: geweldig!

20 december Voor de zekerheid heb ik het nog even gegoogled: in de hele bijbel wordt slechts eenmaal uitbundig gelachen, namelijk in Genesis 21, vers 6. Wellicht komt het ook daardoor dat de strenggelovigen in onze Biblebelt een wat tobberig imago hebben. Maar bij de gemeente Aalburg werkt in ieder geval één onverbeterlijke humorist. Want wat lezen wij nu weer in de krant?