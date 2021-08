Iedereen is van de wereld, is de wereld van iedereen?

opinie Fiets zonder zijwiel­tjes door het leven

25 augustus In het Brabants Dagblad van 14 augustus vertelt columnist Rob Scheepers onder meer dat hij atheïst is én gelukkig. Loek Mostertman probeert met zijn ingezonden brief [BD 21 augustus] uit te leggen dat er iets wringt in de levensvisie van Scheepers en dat hij een wezenlijke dimensie mist van de werkelijkheid. Nou doet Mostertman me denken aan een Tell Sell-reclameboodschap. Daarin smeert men je zaken aan waarvan je niet eens weet dat je er behoefte aan hebt, ofwel: Scheepers is als atheïst gelukkig en Mostertman zegt dat dat zonder geloof niet kan.