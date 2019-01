Iedereen mag er zijn! Ook bij ons in de kerk

Dat is na een lange pijnlijke geschiedenis van uitsluiting van mensen die anders hun seksualiteit en gender beleven misschien haast niet voor te stellen. Wie daarom zegt ‘bekijk het maar met je kerk’ kan ik alleen maar begrip geven. Als protestants predikant in de stad die jaarlijks Roze Maandag viert, wil ik duidelijk uitspreken: Iedereen is welkom, ongeacht je seksuele geaardheid of gender. We staan voor een diverse, inclusieve en veilige kerk voor iedereen. Dat is de sfeer waarin we in gesprek kunnen blijven over hoe je je seksuele geaardheid en gender beleeft. De Nashvilleverklaring dient dat gesprek niet.