Ik geef het je te doen: koning zijn van een land vol gezift en gezeur

Olympisch kampioen Dick Fosbury trainde in Den Bosch, maar een basketbal-ta­lent was hij niet bij EBBC

Vergrijsde tv-beelden waren het, helemaal uit Mexico, waarmee Dick Fosbury ons op de Olympische Spelen van 1968 verblufte. Een sensatie, een noviteit. Met een achterwaartse sprong scheerde hij ruggelings op 2.24 meter hoogte over de lat. Tot dan hadden hoogspringers zich van schaarsprong of rolsprong bediend. Met zijn olympisch goud was de Fosbury Flop geboren.