Ik gun zorgmanagers geen ziekbed

Ze claimt dat er de afgelopen twee jaar vijftig eurocent per verzekerde per jaar is bespaard. Dat is dus één euro per verzekerde over twee jaar. Bij ruim zeventien miljoen inwoners betekent dat een besparing van ruim zeventien miljoen euro op medicijngebruik. Ze stelt echter dat ze twee miljard over deze periode heeft bespaard!? Ik kan wellicht niet zo goed goochelen maar het lukt me niet om beide getallen die ze noemt met elkaar te matchen.