Ik krijg altijd bultjes van het woord 'profielschets’

Column Welkom in GRIEPSPUIT

15 november Bij de toegangsweg naar mijn dorp staat een bord dat ik in mijn dorp kom. Er is het officiële bord van de gemeente, waarop alleen maar staat hoe het hier heet, en dat ik er vijftig kilometer per uur mag. Maar vlak daarvoor nog staat nóg een bord. Daarop staat óók de naam van mijn dorp, in de dorpskleuren geel en blauw, en daar stond altijd bij ‘Fijn dè ge dur bent, hier meude laage’, met een grote smiley. Daaronder hadden clubs en verenigingen borden opgehangen van wat er allemaal te beleven was.