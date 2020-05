Illegaal storten is pure haat tegen het milieu

ColumnRegelmatig staat er een foto in de krant van afval dat in de berm is gestort. Meestal bouwafval of troep van een sloop, dus van mensen die aan het verbouwen zijn. In een natuurgebied heb ik eens een kennelijk overtollige keuken in een mooie sloot zien liggen, de eendjes zwommen er keurig omheen.