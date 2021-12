BD De totale metamorfo­se van wat de krant was (en voor velen nog is)

‘De krant’. Heel veel journalisten staan op en gaan naar bed met dat woord. Het staat voor wat we maken, maar ook voor de organisatie waar we werken. En soms noemen we onze werkplek ook zo. We werken op de krant, we werken bij de krant, we maken de krant. Er rust inmiddels ook een soort taboe op het overmatig gebruik van dat woord. Want we maken natuurlijk ook een site en app, die inmiddels zelfs meer bezoekers hebben (zo’n 300.000 per dag) dan de krant lezers heeft.

12 december