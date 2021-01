In de verdeeldheid broeit een gewelddadig conflict

We zijn op 6 januari geconfronteerd met een gebeurtenis die volledig onbekend is en daarmee noch te voorzien noch te voorkomen was: de bestorming en ‘inname’ van het Capitool. Niemand had verwacht – en dat paste ook niet in ons denken over democratie – dat dit kon gebeuren. Het is te eenvoudig om te zeggen dat uit eerdere aanmoedigingen te verwachten was dat dit zou gebeuren. De bestorming paste simpelweg niet in onze gezamenlijke leefwereld.