In de verschrikkelijke sneeuwstorm stierf de dappere journalist Jan Vesters

opinie Let op bijwerkin­gen bij vaccin arbeids­markt

11 juni Op 2 juni was er sprake van een oranjegevoel in de arbeidsverhoudingen. De partijen, verenigd in de Sociaal-Economische Raad (SER) presenteerden een nieuw Sociaal Akkoord. Dat akkoord moet het vaccin worden voor de ongezond werkende arbeidsmarkt. De grote vraag is of er geen bijwerkingen zullen ontstaan.