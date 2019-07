In een Fortuynstraat wil ik zeker niet wonen

‘Daaaaarrr­rr gaan we weeeeerrrr­r’, het is weer kermis in Til­burg

19 juli De sjouwers die de attracties in Schijndel opbouwden, tongzoenen in de rups in Vught - net als vroeger - en de kapper in Kerkdriel waar het in aanloop naar de kermis met de benen buiten hangt, want shinen is daar de norm tussen de botsauto’s en boksbal.