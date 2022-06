In Groningen fietste ik elke dag langs het eerste boorgat: geen idee van de komende ramp

Van de hoofdredac­teur: horkerige Mariëlle Tweebeeke of aangebran­de president Zelenski?

Hét mediamoment van afgelopen week was zonder twijfel het interview van Nieuwsuur-presentator Mariëlle Tweebeeke met de Oekraïense president Zelenski. Omstreden was het ook. Op de opiniepagina van het BD vonden lezers het interview ongepast. Tweebeeke formuleerde haar vragen keurig, maar confronteerde Zelenski zonder veel terughoudendheid met de corruptie in zijn land.

5 juni