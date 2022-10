In het eigen land wil ik overal en ook altijd Nederlands spreken

Column Ook bij onze boerenfami­lie hangt een omgekeerde vlag: moet je daarover beginnen?

Ook wij hebben een heuse boer in de familie. Weliswaar aangetrouwd, maar het telt wel. Als we het boerenerf oprijden voor een familiedag zien we de omgekeerde vlag al hangen. Moet je daar dan meteen over beginnen? Het blijft tenslotte familie. En het is maar een klein vlaggetje.

7 oktober