In het Winterwijkse straatje van Gerrit Komrij

Ja, we schrijven best veel over zelfmoord. Over het leven zoals het was, voordat het fout ging...

27 augustus Online-collega Tom trok aan de bel. Hij had net het verhaal gelezen dat Hugo Borst schreef over de zelfmoord van de psychotische Jorrit. Heel mooi geschreven, vond hij. Maar een paar weken eerder hadden we ook al een verhaal gehad over zelfdoding. Een 14-jarige Syriër Ali uit het azc in Gilze zag na een jarenlange ellendige zwerftocht door het Europese asiel-labyrinth geen toekomst meer en had een einde aan zijn leven gemaakt. Wat, vroeg Tom, blijft er over van de vuistregel dat we zeer voorzichtig zijn met zulke verhalen, omdat ze mogelijk anderen op gedachten kunnen brengen?