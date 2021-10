In het zicht van de vrijheid sterven, wat een drama...

COLUMN Hoe ongewenst kan kameraad­schap met de wethouder zijn?

De Loonse wethouderszetel Financiën is een schietstoel à la James Bond. Kees Grootswagers vloog er al mee. Deze week was het de beurt aan zijn opvolger, Frank van Wel. Een medewerkster diende een klacht tegen hem in. Burgemeester Hanne van Aart liet een advocatenkantoor onderzoek doen.

25 september