In het zuiden mocht de vastentrommel iedere zondag open

Column ‘Soldaten kwamen in ons huis, ze schoten eerst papa dood en toen mama’

12 april In het Journaal heeft een veertienjarig meisje een baby op haar rug. Om haar heen lopen drie kleuters. Ze wonen in Tigray, waar het Ethiopische bewind wrede gevechten heeft gevoerd tegen opstandelingen. De vijf kinderen zijn daarom nu wezen. Dat ging zo. ‘Soldaten kwamen ons huis binnen en schoten eerst papa dood, in zijn hoofd en in zijn borst. Daarna schoten ze mama in haar rug.’