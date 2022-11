In Joure van Noppert geldt: ‘Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje’

Column Alles wijst erop dat het goed gaat komen met de overige keringen

Waterbouwkunde heeft nooit in mijn vakkenpakket gezeten, de wereld van de waterkeringen is mij geheel vreemd. Omdat onkunde een mens nogal schrikachtig maakt, las ik met grote zorg het bericht dat de waterkeringen in het Bossche Broek in slechte staat verkeren en het bij hoog water begeven.

18 november