In quarantaine groeit de ergernis over het chaotische coronabeleid

Wij hadden een afspraak met iemand die er bijzonder gezond uitzag en geen enkele eigentijdse kwaal vertoonde. Een paar uur later kreeg hij plotseling koorts: corona. Hij had werkelijk geen idee waar hij besmet kon zijn geraakt, en voor ons begon een quarantaine van tien dagen. Daar kun je luchtig over doen en je kunt van alles wegredeneren, maar in werkelijkheid is het op onze leeftijd beklemmend als het wachten op een bericht uit het ziekenhuis: zou ik het hebben of niet? Je begint in je lijf van alles te voelen wat ongetwijfeld niet pluis is. Maar wij hadden geluk.