Column ‘Ergens heeft Poetin ook wel een punt’: hou daar asjeblieft mee op en bekijk dagelijks de foto’s

De Oekraïense president Zelenski zal met zijn afstandsbediening pagina 101 van de Nederlandse teletekst niet kunnen bereiken, en dat is maar goed ook. Want halverwege vorige week gebeurde daar iets dat hem grote zorgen zal baren: de oorlog in Oekraïne is geen apart onderwerp meer bij de teletekst van de NOS.

15 juni