Inbreken op z’n Brabants

BD Van de hoofdredac­teur: We wilden carnaval, we kregen oorlog

We kijken in de spiegel van de waanzin. Hier de bevrijding, mensenmassa’s in gekke kleren, tanks tot de rand toe gevuld met bier. Ginds de bezetting. Een massa mensen in grimmig legergroen, tanks door de straten. Poetin de foute clown. Het valt bijna niet te vatten. Laat staan in één krant.

27 februari