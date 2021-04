Individualisering treft het hart van elk huis: de eettafel

BD Seksueel geweld: de 'dader’ van hun verkrach­ting werd vrijgespro­ken, maar zijn ze dus ook leugenaars?

28 maart De vermeende dader van een verkrachting kan in werkelijkheid slachtoffer zijn van een valse aangifte. In onze serie over seksueel geweld hebben we laten zien wat er gebeurde met ‘Dex’, de jongen die in hoger beroep werd vrijgesproken van verkrachting. Maakt die vrijspraak van de oorspronkelijke ‘slachtoffers’ in zo’n zaak nu ‘daders’ van een valse aangifte? Zijn meisjes die aangifte deden daarmee leugenaars? Dat is een pijnlijke misvatting, blijkt als je naar dezelfde casus ‘Dex’ kijkt.