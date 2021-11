Maar nu: Max Verstappen verliest en vindt dat eigenlijk niet zo’n punt. Dat maakt het allemaal nog weer erger: het steeds weer kalmpjes relativeren van de smadelijke nederlaag. Schaatsdiva Jutta Leerdam, met haar jeugdige vrolijkheid een voorbeeld voor ons allen, keldert in Polen op de 1000 meter naar de vijfde plaats, maar kijkt stralend in de camera. Dat is niet het optimisme waarnaar ik op zoek ben. ‘Het kan gebeuren.’ Pap in de benen. En ja, het ijs was zacht. Sven Kramer is daar ook zeer bedreven in geworden: verliezen zonder een fleem van zelfkritiek.