Inflatie daalt, maar boodschappen worden alleen maar duurder. Verhoog de lonen!

Lezersbrieven Lid van de Navo?

Mooi en informatief artikel in BD over de bezwaren bij Nederlandse ministers tegen het mogelijke Navo-lidmaatschap van Oost-Europese landen, in 1997 [BD 7 januari; Kok-1 zag Navo-uitbreiding niet zitten: ‘Wat als Rusland boos wordt?’]. Maar... juist in een artikel dat daarover gaat, had ik de volgende zin niet verwacht: ‘Inmiddels is ook de aanvraag van Finland en Zweden goedgekeurd’. Toch staat die zin er in en u zou dat recht moeten zetten, want het lidmaatschap van Zweden is niet goedgekeurd en dat is ook zeker geen gelopen race. Turkije lag en ligt dwars en de goedkeuring moet unaniem zijn, dus het blijft spannend.

14 januari