Investeren in technisch en technologisch onderwijs loont!

In Noordoost-Brabant kiest een derde van de leerlingen in het vmbo voor een technisch profiel. Dat is landelijk gezien hoog en dat willen we zo houden. Dat is het resultaat van een samenwerking in de regio die reeds bestond en die nu een extra impuls krijgt met de middelen vanuit Sterk Techniek­onderwijs. Bedrijfsleven, vmbo en mbo hebben hier al jaren in geïnvesteerd. In 2018 en 2019 zijn reparatiegelden ontvangen om de meest noodzakelijke investeringen te kunnen doen om techniekafdelingen in stand te houden.