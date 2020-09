Is een grote leider iemand die knuppelt?

opinie Vooruit, naar een robuuster watersys­teem

1 september Oude sporen in het landschap volgen bij de aanpak van droogte? Ondanks het feit dat we veel kunnen leren van ons historisch landschap is dit slechts een deel van de oplossing. We moeten ook vooruit durven denken en werken vanuit het huidige landschap en het huidige landgebruik.