Is het stimuleren van creativiteit links?

opinie Wees dienstbaar aan de gerechtig­heid

2 april Tijdens het topberaad over seksueel misbruik dat in februari in Rome plaatsvond, presenteerde paus Franciscus 21 aanbevelingen aan de aanwezige kerkelijke leiders. Maar wat kunnen de ‘gewone gelovigen’ doen in reactie op de aanhoudende berichten over seksueel misbruik? De afdeling ’s-Hertogenbosch van de International Christian Fellowship heeft zich recent gebogen over die vraag. Zij is gekomen tot zes aanbevelingen.