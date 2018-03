Is het weigeren van een slimme meter een mooie principiële verzetsdaad?

Geen das te zien maar toch zijn ze er

10 maart Het is alweer even geleden dat ik samen met boswachter Frans Kapteijns vele uren onder een struik in de Loonse en Drunense Duinen heb gelegen in de hoop een echte das te zien. Hoewel ik toch altijd heel opbouwend en meelevend schrijf over die prachtige beesten, kwamen ze ons niet begroeten. De schemer viel, een reebok mopperde dat wij in de weg lagen en toen gaven we het maar op.