Column De VVD moet gewoon weer lekker rechts zijn: dat geeft duidelijk­heid

Eigenlijk is het nogal raar dat onze krant het als nieuws bracht dat de fractievoorzitter van de VVD in de Bossche gemeenteraad een rechtse mevrouw is. Ze heet Hanneke Welten en ze blijkt er tegen dat de Brabantse hoofdstad nog meer asielzoekers opneemt.

14 oktober