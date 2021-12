Jakkerende bakfietsen

opinie Opschalen van gemeenten: de grens is bereikt

Je kunt er de klok op gelijk zetten: zodra de gemeenteraadsverkiezingen in zicht komen, kruipt het herindelingsspook uit de kast. Vaak speelt financiële malheur hierbij een rol, kijk naar Loon op Zand en Goirle. Opvallend is dat in het debat al decennialang dezelfde verhalen worden verteld: je bent voor behoud van zelfstandigheid of kiest voor opgaan in een grote(re) gemeente. De tijd is rijp voor een tegendraads alternatief.

