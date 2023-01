Jammer voor de arme mensen: het theater wordt weer 12 miljoen duurder

Jouw mening Provincie moet ervoor zorgen dat Brabanders in schone lucht kunnen leven

De buitenlucht die Brabanders inademen zou volgens de GGD vergelijkbaar zijn met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna vijf sigaretten binnenshuis rookt. Maar de slechte kwaliteit is ook te wijten aan het wegverkeer, de industrie, het stoken van hout en de landbouw. Het GGD-onderzoek over de slechte luchtkwaliteit wordt aangehaald in het nieuws over de zogenaamde Kankeratlas. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzamelde van 2011 tot 2020 alle diagnoses en verwerkte het in een overzicht voor heel Nederland.

17 januari