Jan de wind verspreidt het verkeerde geel

Column Op de koffie bij de boer (2): het zou al helpen als je elkaar beter leert kennen

28 juli Terugfietsend van de boerderij van Mari van Drunen bij Drunen (in de column van dinsdag ging ik erheen), sudder ik nog wat na over de twee werelden waarin wij leven, de boer en de burger. Een onbeduidend maar typerend detail: boeren fietsen niet voor hun plezier, ze zijn aan het werk. Daarom horen de boer en de boerin geboeid mijn verhaal aan over het grote genot van de fietsknooppunten, waarlangs wij burgers wel of niet per e-bike door het vrije veld peddelen. Zij zien overal wel die bordjes met een getal in een groene cirkel, maar hebben geen idee hoe dat eigenlijk werkt.