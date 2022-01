Jan Kemps (84) werkte 70 jaar als fietsenmaker maar ‘door de dood liep ’t spaak’

Als jongetje mocht je altijd komen kijken in zijn werkplaats, waar het heerlijk rook naar het rubber van de nieuwe fietsbanden. Bij Johan liep je nooit in de weg en soms mocht je hem even helpen: daar zal mijn zwak voor fietsenmakers zijn ontstaan. Later gingen wij wonen in het Groningse dorpje Thesinge, met ook een legendarische fietsenmaker: ‘Opa Slagter’. Die had juist alleen een achternaam. Ik reed in die tijd nog op een oude fiets waarbij je door even terug te trappen in een andere versnelling zat. Toen dat systeem kapot was, zette Opa Slagter er niet drie maar twee versnellingen in, de lichtste verviel. Hij had daarvoor een sluitende verklaring: ‘Als het zo hard waait, ga je toch met de bus’.