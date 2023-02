Je zou bijna denken dat Louise Fresco aandelen bij Campina heeft

Jouw mening Nederland moet zo snel mogelijk de dienst­plicht opnieuw invoeren

‘Met alles wat er in Nederland en de wereld aan de hand is, is dit het moment om een stap verder te zetten. Ik wil de dienstplicht weer actief stellen, voor mannen en vrouwen, de krijgsmacht of de samenleving’, liet CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, weten. Gedurende een jaar moeten dan zo’n 200.000 jongeren aantreden bij de krijgsmacht, of tijdens een maatschappelijke dienstplicht in de zorg. Nu kunnen jongeren zich aanmelden voor een vrijwillig dienstjaar, maar daarmee worden de tekorten bij defensie niet opgelost. Tijd voor drastische maatregelen?

6 februari