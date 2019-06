Jeugdzorg die nu ‘sorry’ zegt; ongelofelijk...

Zelf, als baby van 3 maanden, ben ik weggehaald bij moeder. Weggezet in een kindertehuis waar tucht, discipline, terreur, pesterijen en zeer harde straffen aan de orde van de dag waren. Geen moment een baby, kleuter of basisschoolkind geweest. Alleen maar straf krijgen, straf in elke vorm die je kon bedenken: vastbinden, eigen kots opeten, in bunker opsluiten, nooit buiten mogen spelen, in totale afzondering van het maatschappelijk leven, uren op blote voeten buiten moeten staan, op je knieën urenlang vloeren moeten dweilen.