Jongeren gaan kapot aan de eenzaamheid

Mentaal fit blijven

Natuurlijk, de zorg gaat zoveel mogelijk door. Daarvoor worden technische hulpmiddelen ingezet. We beeldbellen af en toe met hulpverleners. Maar een videobericht is geen goed gesprek. Een berichtje is beter dan niets. Zonder een vriendelijk woord gaat het niet. Maar het gaat ook niet zonder werkelijk persoonlijke aandacht. En naast goede hulpverlening hebben jongeren als ikzelf veel meer nodig. En ook die zaken staan onder druk. Om mentaal fit te blijven, heeft een mens een goed ritme nodig. In de wetenschap dat er mensen op je zitten te wachten. Dat er een reden is om uit bed te komen. Het hebben van een goed ritme is sowieso al een uitdaging. Maar zonder werk, verplichte schooldagen, dagbesteding, of afspraken overdag, wordt een uitdaging een enorme opgave. En dat levert stress op. Stress die in tijden van crisis en angst toch al enorm op kan lopen. Waar veel mensen aangeven de coronacrisis aan te grijpen om eens lekker bij te lezen, gezond te leven en veel te bewegen, ervaren veel jongeren zoveel stress dat ook dat er bij inschiet. Zij leven juist ongezonder. En kunnen zich niet zetten tot de meest basale taken van boodschappen doen, gezond koken en het regelmatig halen van een frisse neus.