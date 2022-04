opinie Opinie| De school als herberg in een vliegende storm

Het gevoel van onveiligheid van leerlingen was al groot door de coronacrisis. Mentaal had de jeugd het al zwaar te verduren. Nu is daar het oorlogsgeweld in Oekraïne bijgekomen dat elk moment van de dag binnenkomt via de (social) media. Niet alleen leerlingen hebben het zwaar te verduren: leraren, ouders en andere betekenisvolle volwassenen niet minder. Wat jonge mensen nodig hebben zijn mensen die hoop en vertrouwen bieden en voorleven.

24 maart