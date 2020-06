Juist nú niet kijken wat níet kan, maar kijken wat wél kan

Maar goed, ze hééft tenminste nog les. De helft van de kinderen is niet eens welkom, want die anderhalve meter hè, klinkt het. Suggesties van ouders om die kinderen tóch coronaproof vissenstaartjes te leren, worden bij voorbaat afgeserveerd, want ‘moeilijk moeilijk’. ‘Protocol! Regels zijn regels’, klinkt het als een mantra. Of zoals een ouder tegen me zei: ‘Ze wíllen er gewoon niet meedenken over hoe het wél kan. Ik word er woest van’.