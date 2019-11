Jullie zijn partijdig, brieste de boer door de telefoon

Column Waarom wil iemand zo graag bij de Quote-500 horen?

9 november Vanaf de voorpagina kijkt een weldoorvoede doener ons gretig aan. Het blijkt Peter Gillis uit Asten, eigenaar van acht vakantieparken. Iedereen heeft zo zijn eigen ongerief in dit leven. Peter is dit jaar uit de prestigieuze Quote 500 geknikkerd. Hij is daar ernstig teleurgesteld over, 'ik heb het gevoel dat ik erbij hoor'.