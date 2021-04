Jumbo reorganiseert, maar mij als trouwe klant is niets gevraagd

opinie Wie Nederland de crisis uit wil investeren, begint in Brabant

27 maart De zaterdag voor de Tweede Kamerverkiezingen daalden de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen af naar de Brabanthallen voor het Debat van het Zuiden. Over veel verschilden zij van mening, maar over één ding waren ze het eens: In Brabant gebeurt het, Brabant heeft een uitzonderingspositie. Volgens premier Rutte zal Brabant Nederland de crisis uit trekken, net zoals we 10 jaar geleden na de vorige crisis hebben gedaan. Lilian Marijnissen wees er terecht op dat Brabant de slimste vierkante kilometer van Europa heeft, en Sigrid Kaag riep op dat Den Haag niet gierig moet zijn met Brabant. Wopke Hoekstra bekende dat hij en voormalig minister Wiebes de inspiratie voor het groeifonds in Brabant hadden afgekeken.