Kabinet Rutte IV is niet in belang van Nederland

Gezocht: een nieuwe bouwminis­ter!

1 juni In de naoorlogse jaren tot ver in de jaren zeventig was er in Nederland een enorme schaarste aan woningen waarbij de huidige tekorten zelfs verbleken. Ook de huidige woningschaarste zou men zonder meer woningnood kunnen noemen. Er is duidelijk sprake van een crisissituatie met ernstige gevolgen voor vooral de jongeren. Met de huidige plannen is die schaarste de eerste tien jaar niet op te lossen.