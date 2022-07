Kan Frits van Eerd misschien het Nederlands elftal gaan sponsoren?

Column Aanbellen bij de huizen met een omgekeerde vlag: waarom hangt die daar?

Toen wij lang geleden voor de vrede en tegen de bom waren, ging het zo: je wist eerst heel goed waartegen je protesteerde en daar kwam dan een symbool bij: het iconische ban-de-bomteken. Dat werd alleen gebruikt bij vredesdemonstraties. Als je voor of tegen iets anders was (maar zoveel onmin was er nog niet) dan moest je maar een ander logo of affiche bedenken.

29 juli