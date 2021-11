Kardinale fouten in epidemiebestrijding

COLUMN Mensen met een mening: meld je aan als columnist!

TILBURG - Af en toe heb je dat even nodig. Tenminste, ik wel. Iets van zelfreflectie. Een moment van bezinning. Om te voorkomen dat je altijd maar blijft doordenderen. De deadlines volgen elkaar soms in zo’n hoog tempo op, dat je amper de gelegenheid krijgt om op adem te komen. Maar gelegenheden, weet ik inmiddels, moet je niet krijgen. Gelegenheden moet je nemen. En deze tweehonderdste column (ze zitten genummerd in m’n laptop) is bij uitstek zo’n gelegenheid.

16 oktober