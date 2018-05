Karl Marx, de misbruikte revolutionair

De vliegenmep­per blijft vanaf nu in de kast

6:27 De insectentellers zijn niet bij ons geweest, want muggen genoeg hier in Vlijmen. Als ik alleen al mijn rechterbeen eens goed bekijk, moet ik toch echt constateren dat het aantal langpoten in onze slaapkamer niet afneemt. Integendeel. En in onze kruimeldief zie ik volop vliegjes en vleugels van andere insecten.