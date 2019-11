Kick Out Zwarte Piet komt naar Den Bosch toe, wat had de organisatie dan gedacht?

Verlaten bureaus, doodse stilte en een naderende deadline: de eindredac­tie komt tot leven

3 november Donderdagavond, half elf. De laatste plukjes cursisten verdwijnen nakletsend de gangen in. Onze correspondenten hebben schrijfcursus gehad, ik heb ze geleerd hoe hun verhalen beter worden als ze een duidelijke invalshoek kiezen en hoe ze mensen in de verhalen tot leven kunt brengen. Met mijn laptop in handen stap ik de redactie op en meteen beland ik in die sfeer die ik nog zo goed ken van mijn jaren op de eindredactie.