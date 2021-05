Kiezer ziet door het Maashorstbos de partijen straks niet meer

Column Vier kuikens zien wij, de volgende dag drie: wat is de natuur wreed

26 mei Wat ook een punt is van niet afnemende zorg in de lente: een jong broedsel in het water vlakbij je huis. Over het Binnenhof wordt ons vaak gemeld dat het een valse slangenkuil is, maar wat zich in de godganselijke natuur allemaal afspeelt is meer dan vreselijk.