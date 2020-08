Kijk eens, daar loopt een 1,5-meter-gek

Ik ben wel eens in een vrij ondoordringbaar oerwoud geweest. Dan neem je een vlijmscherp kapmes mee om alles wat in de weg zit weg te hakken. In Amsterdam is het niet geoorloofd maar je hebt er in ieder geval een puntige stok nodig om je weg te banen door die krioelende mensenmassa. Toeristen versperren in brede rijen de doorgang. Japanners en Chinezen zijn er nog weinig, maar Oost-Europa is geheel op drift. Nogal wat van die lui zijn vrij fors in de schonken. Met drie vlezige Russen naast elkaar is een breed trottoir helemaal vol. Dan moet je daar ook nog met anderhalve meter afstand omheen.