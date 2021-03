Kijken naar Oranje: vele uren van grote zelfkwelling

Column tHans Topvrouw krijgt bonus van 1,1 miljoen, waar zijn de proteste­ren­de boeren nu?

13 maart VEGHEL - Het tuuterde van de week weer lekker in de regio. Minutenlang loeiden de claxons alsof de boeren weer massaal waren uitgerukt. Maar dat was niet het geval, terwijl er toch alle aanleiding was gezien de vertrekbonus van 1,1 miljoen euro voor topvrouw Jaska de Bakker van FrieslandCampina. Zij is de hoogste financiële baas bij het zuivelbedrijf en vertrekt met een volgens vriend en vijand ‘excessieve beloning’.