Kinderen straks in groepen terug naar school

opinie We hebben de plicht tot optimisme

2 april Het is een tijd die schuurt. Ik zie de uitvaarten om me heen. De paniek in de zorg. Het onbegrip in de ogen van veel ouderen die van de buitenwereld zijn afgesloten. Ook ik ben bang. Ik zit ongetwijfeld in een of andere risicogroep. Ook ik heb minder werk en dus minder inkomen. Ook ik sta buiten voor het raam naar mijn moeder te zwaaien en mag mijn kleinkind niet zien. Want het is beter voor haar om opa even niet te bezoeken. Waar.