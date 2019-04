Kinderlevens versus het grote gelijk

Ook in Nederland neemt het aantal kinderen dat niet gevaccineerd wordt toe. Dat stelt kinderdagverblijven voor problemen. Het risico van epidemische uitbraak van besmettelijke ziekten in de regio willen zij niet op hun conto geschreven hebben, niet vanwege de kinderen en niet vanwege hun klandizie. Wettelijk mogen zij kinderen echter niet weigeren om de enkele reden dat ze niet zijn ingeënt. Wat te doen? Ik was persoonlijk wel gecharmeerd van de aanpak van een kinderdagverblijf in Goirle dat zelfs de landelijke televisie haalde. Van ‘weigering’ was geen sprake. De ouders van een niet ingeënt kind kregen te horen dat men met deze kleine ‘nog niet van start kon gaan’. Prompt rees de vraag: is dat niet hetzelfde: ‘weigeren’ en ‘niet van start gaan’?