Kiosken moeten zelf besluiten geen leugenachtige rommel te verkopen

Column Bij de Hema is 1,5 meter 15 tompoucen

9 oktober Eenmaal per jaar hield in ons dorp het IJkwezen zitting in het achterzaaltje van café De Zwarte Arend. In ons winkel­leven was dat een formeel moment: mijn vader ging dan met de houten meetstok waarmee in onze manufacturenzaak de stoffen werden gemeten, naar de ijker. Die controleerde of de stok nog precies één meter was, want die kon aan de punt een beetje slijten. Je kon er ook mee rommelen, maar zo ­waren mijn nijvere ouders natuurlijk niet.